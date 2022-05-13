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В Казахстане выявили штамм коронавируса «стелс-Омикрон»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Казахстане выявили циркуляцию штамма коронавируса «стелс-Омикрон». Об этом в пятницу, 13 мая, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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«По итогам проведенного ПЦР скрининга в апреле-мае текущего года установлена циркуляция различных вариантов штаммов коронавирусной инфекции. Во всех регионах выявлен BA.1 «Омикрон» штамм – 98,6%, в том числе в 12 регионах выявлен BA.2 «стелс-Омикрон» — 36,7%», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, министерство настоятельно рекомендует своевременное проведение вакцинации, ревакцинации против коронавирусной инфекции.

22 апреля китайские ученые выдвинули новую версию появления «Омикрона» и «стелс-Омикрона». Этот штамм коронавируса, скорее всего, мутировал из варианта SARS-CoV-2, который сначала был передан от человека к кошке, потом от кошки к мыши, а затем вновь вернулся от грызуна к человеку.

Соответствующий вывод сделали ученые, изучив взаимодействие шипов разных штаммов коронавируса с рецептором АСЕ2 человека, мышей, кошек, свиней, лошадей, овец, собак и крыс.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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