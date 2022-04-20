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Ученые выдвинули новую версию появления «стелс-Омикрона»

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Китайские ученые выдвинули новую версию появления «Омикрона» и «стелс-Омикрона». Проанализировав особенности взаимодействия коронавируса с различными биологическими видами, специалисты пришли к выводу, что «Омикрон», скорее всего, мутировал из варианта SARS-CoV-2, который сначала был передан от человека к кошке, потом от кошки к мыши, а затем вновь «вернулся» от грызуна к человеку.

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Мыши могут стать удобным резервуаром для появления новых мутаций, предупредили авторы работы.

«Штаммы «Омикрон» и «стелс-Омикрон» эволюционировали независимо от предыдущих доминирующих вариантов коронавируса, а том числе штаммов «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта». Анализ того, как происходили эти мутации, свидетельствует, что варианты «Омикрона» могли появиться в организме мышей», — написали ученые в статье с результатами их исследования.

В процессе исследования они изучили взаимодействие шипов разных штаммов коронавируса с рецептором АСЕ2 человека, мышей, кошек, свиней, лошадей, овец, собак и крыс. Этот белок считается «входными воротами» для SARS-CoV-2 в клетки инфицированного. Если он взаимодействует с вирусом, инфекция поразит организм, если нет — этого не произойдет.

Оказалось, что ACE2 каждого животного одинаково взаимодействует с «Омикроном» (ВА.1), «стелс-Омикроном» (ВА.2) и исходным «уханьским» штаммом. Например, у собак мембранный белок не связывался ни с одним из вариантов коронавируса, а у кошек одинаково хорошо связывался со всеми подтипами SARS-CoV-2.

Исключением стали мыши, которые легко заражались с ВА.1 и ВА.2, но их клетки не взаимодействовали с «уханьским» штаммом. Эта находка и натолкнула ученых на гипотезу, как возникли новые варианты возбудителей COVID-19.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«От кошки — мышке: ученые выдвинули версию появления «стелс-Омикрона»

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