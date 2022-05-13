Граждане Украины задержаны в Ницце за незаконное вторжение на виллу россиянина

Четверо украинцев незаконно проникли на принадлежащую россиянам виллу во французской Ницце. Как сообщает 13 мая французский телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции, граждане Украины сменили замок на входе в виллу и поселились там.

Присутствие на вилле посторонних людей заметил друг ее хозяина, который и вызвал полицию. Украинцы были задержаны стражами порядка и помещены под стражу. Злоумышленники утверждали, что знакомы с владельцем виллы и решили поселиться в его доме из-за ситуации на Украине.

Владельцу виллы сообщили о случившемся. Сейчас он пытается вернуться во Францию. Полиция продолжает расследование. По данным телеканала, на указанную виллу не распространяются антироссийские санкции.

В этот же день стало известно, что толпа пьяных украинских беженцев зарезала поляка на улице в Варшаве. Гражданин Польши попытался заступиться за девушку, к которой приставали беженцы. В ответ они избили молодого человека и ударили его ножом в спину.

Ранее, 8 мая, россиянка Кристина, которую избил в Испании украинский беженец, рассказала «Известиям» об отношении к русским в стране. По ее словам, украинец Денис подговаривал всех своих коллег с Украины уничтожить кафе Кристины и разбить там окна. Теперь девушка намерена обратиться в суд.

20 апреля немецкое издание Der Tagesspiegel сообщило о том, что полиция Берлина расследует более 200 дел на почве преступлений против русскоязычных. Большинство дел связаны с оскорблениями, угрозами, порчей имущества, также в некоторых случаях речь идет о насильственных действиях.