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Живущая в Испании девушка рассказала о притеснениях русских

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Девушка Кристина
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российская девушка Кристина, которую избил в Испании украинский беженец, рассказала «Известиям» 8 мая о нынешнем отношении к русским в стране.

«Я хочу дать огласку этой ситуации, потому что тут притесняют русских. Я хочу бороться за русских. У меня поцарапали машину, это были тоже украинцы, они поцарапали ее ключом. Ко мне много раз подходили, например, в спортзале просили говорить, что я не русская, а украинка», — рассказала Кристина.

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Женщине принадлежит кафе в испанском городе Ориуэла Коста. Туда она в качестве повара наняла украинского беженца Дениса, который проработал там полмесяца, а затем напал на Кристину и ее супруга. Кристина пострадала от нападения Дениса, так как он брызнул ей в лицо перцовым баллончиком. Девушке понадобилась медицинская помощь в больнице, где ей засвидетельствовали побои.

Позже стало известно, что Денис подговаривал всех своих коллег с Украины уничтожить кафе Кристины и разбить там окна. Теперь Кристина намерена обратиться в суд.

В Европе к контексте начатой президентом России Владимиром Путиным 24 февраля специальной военной операции по защите Донбасса наблюдается всплеск русофобии. 11 марта Кремль призвал россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. Министерство иностранных дел России 19 марта охарактеризовало происходящие в Европе притеснения соотечественников как граничащие с откровенным расизмом и неприемлемые.

21 апреля председатель совета российских соотечественников в Ирландии Дмитрий Смирнов рассказал, что русскоговорящие дети подвергаются травле в ирландских школах после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

20 апреля немецкое издание Der Tagesspiegel сообщило о том, что полиция Берлина расследует более 200 дел на почве преступлений против русскоязычных. Большинство дел связаны с оскорблениями, угрозами, порчей имущества, также в некоторых случаях речь идет о насильственных действиях.

До этого, 17 апреля, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Эдгар Найок заявил, что граждане российского происхождения в ФРГ подвергаются стигматизации, жестокому давлению, нападкам.

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