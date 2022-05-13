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Лавров назвал необъяснимыми действия Литвы в отношении памятников

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Фото: РИА Новости/Sputnik/Стрингер
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия литовских властей, в том числе по отношению к памятникам, не поддаются разумному объяснению. Такое мнение глава российской дипломатии высказал в пятницу, 13 мая, по итогам заседания Совета глав МИД стран СНГ в Душанбе.

«Мне трудно подозревать литовских коллег в том, что у них есть долгосрочная стратегия. Они выполняют роль постоянного раздражителя наиболее агрессивной русофобской части и НАТО, и Европейского союза. То, что они творят с памятниками и другими вопросами, которые регулируются имеющимися межправительственными действующими соглашениями, не поддается разумному объяснению, кроме русофобии, кроме абсолютного забвения всех своих обязательств», — сказал он.

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Парламент Латвии 12 мая принял законопроект, который предусматривает приостановку действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Этим законом Рига фактически разрешила снос монумента Освободителям, который находился до этого под охраной данного соглашения. Действие статьи договора приостановлено с 16 мая этого года до тех пор. Оппозиционный латвийский депутат Игорь Пименов в беседе с «Известиями» рассказал, что решение о сносе памятника Освободителям в Латвии не одобряется многими латышами, поскольку они с трепетом относятся ко всем символам героизма латвийского народа, проявленного в годы Великой Отечественной войны.

11 мая департамент полиции при МВД Литвы сообщил, что вандалы осквернили памятник советским воинам–участникам Великой Отечественной войны в городе Скуодас. 8 мая также стало известно об актах вандализма в отношении памятников советским воинам-освободителям, участникам Великой Отечественной войны в городах Лаздияй и Шауляе.

До этого, 5 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что перед Днем Победы в странах Прибалтики происходит волна вандализма в отношении мемориалов, посвященных советским воинам.

25 апреля литовские СМИ сообщили, что в стране демонтируют два памятника советским солдатам в Кедайняйском районе.

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