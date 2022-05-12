Прямой эфир
Сюжет:

Путин выразил уверенность в успехе по отстаиванию суверенитета ЛНР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что общими усилиями удастся отстоять суверенитет и территориальную целостность Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом российский лидер заявил в своем поздравлении в адрес главы ЛНР Леонида Пасечника с Днем Луганской Народной Республики 12 мая.

Прорвали оборону: войска ЛНР вышли на административную границу республики
Союзные войска завершили зачистку важного населенного пункта Попасная

«Граждане ЛНР встречают свой государственный праздник в непростых условиях, с оружием в руках защищая родную землю. Уверен, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики», — говорится в телеграмме президента.

Путин также указал, что подписанный 21 февраля Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи послужит «надежной основой для упрочения братских, союзнических связей» между Россией и ЛНР.

ЛНР провозгласила свою независимость 12 мая 2014 года, 21 февраля 2022 года ее суверенитет был признан Российской Федерацией.

Накануне, 11 мая, Путин направил поздравление с Днем Донецкой Народной Республики (ДНР) ее главе Денису Пушилину, также выразив уверенность в победе общими усилиями и отметив, что восемь лет назад народ ДНР сделал выбор в пользу государственной независимости.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022