Путин выразил уверенность в успехе по отстаиванию суверенитета ЛНР

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что общими усилиями удастся отстоять суверенитет и территориальную целостность Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом российский лидер заявил в своем поздравлении в адрес главы ЛНР Леонида Пасечника с Днем Луганской Народной Республики 12 мая.

«Граждане ЛНР встречают свой государственный праздник в непростых условиях, с оружием в руках защищая родную землю. Уверен, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики», — говорится в телеграмме президента.

Путин также указал, что подписанный 21 февраля Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи послужит «надежной основой для упрочения братских, союзнических связей» между Россией и ЛНР.

ЛНР провозгласила свою независимость 12 мая 2014 года, 21 февраля 2022 года ее суверенитет был признан Российской Федерацией.

Накануне, 11 мая, Путин направил поздравление с Днем Донецкой Народной Республики (ДНР) ее главе Денису Пушилину, также выразив уверенность в победе общими усилиями и отметив, что восемь лет назад народ ДНР сделал выбор в пользу государственной независимости.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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