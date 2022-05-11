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Путин в поздравлении с днем ДНР выразил уверенность в победе общими усилиями

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем Донецкой Народной Республики (ДНР), направленном главе ДНР Денису Пушилину, выразил уверенность в победе общими усилиями.

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«Уверен, что общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности и одержать победу», — говорится в телеграмме президента России, опубликованной на сайте Кремля в среду, 11 мая.

Помимо этого, глава государства выразил надежду на дружбу народа республики с братской Россией.

«Восемь лет назад народ ДНР сделал выбор в пользу государственной независимости. Сегодня мы ведем совместную борьбу за то, чтобы граждане республики могли реализовать свое законное право на свободную и мирную жизнь в соответствии со своими вековыми культурными и духовными традициями, в дружбе с братской Россией», — сказал президент.

Завершил Путин свое поздравление пожеланием лидеру ДНР «крепкого здоровья и успехов, а всем <…> согражданам — мужества, стойкости и силы духа».

11 мая жители ДНР впервые празднуют День республики в статусе признанной Россией страны. Чествование восьмой по счету годовщины провозглашения государственной самостоятельности планировалось проводить с ограничениями в условиях текущего положения на фоне спецоперации в Донбассе, которую начала Россия 24 февраля. Указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик был подписан Путиным 21 февраля.

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