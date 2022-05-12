В Турции заявили о провале попыток ЕС отказаться от российского газа

Евросоюз (ЕС) не сможет отказаться от российского газа в скором времени, поскольку попытки снизить зависимость от поставок голубого топлива из РФ последние годы не предпринимались. Соответствующую позицию обозначил 11 мая обозреватель Ильяс Кемалоглу в колонке для турецкого агентства Anadolu.

В частности, отметил обозреватель, ЕС долго на протяжении долгого времени не мог осуществить планы по транспортировке среднеазиатского и ближневосточного газа.

«На провал ЕС в данном отношении повлияли также такие факторы, как отсутствие общего представления относительно энергетической политики, глубокий кризис, переживаемый союзом в последние годы, меньшее участие США во внутренних делах Евросоюза в эпоху Дональда Трампа», — добавил автор публикации.

В то же время потребности в энергоносителях у европейских стран к настоящему времени возросли, покупка сжиженного природного газа (СПГ) данные потребности не сможет закрыть, в связи с этим, подчеркнул Кемалоглу, ЕС не сможет оказаться от российского газа в ближайшее время.

Для строительства новых трубопроводов и атомных электростанций Европе нужны финансовые ресурсы и время, заключил автор статьи.

11 мая стало известно, что объемы газа, поступающего в ФРГ через Украину, сократились за день почти на 25%, они компенсируются за счет поставок из Норвегии и Нидерландов. При этом Германия рассчитывает на восстановление транзита энергоносителей через Украину в полном объеме, заявил глава немецкого министерства экономики Роберт Хабек.

По информации «Газпрома», украинская сторона, «ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства», оставила для транзита российского газа в Европу только один вход, из-за чего надежность газоснабжения существенно снизится. При этом в компании отметили, что не получили каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора.

Как заявил ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков «Известиям», решением о прекращении транзита газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области Украина шантажирует Евросоюз тем, что через неподконтрольные Киеву территории она не собирается осуществлять транзит этого ресурса.

В то же время посол РФ в Алжире Игорь Беляев выразил мнение, что поставки газа из Алжира в Европу не смогут заменить голубое топливо из России. Алжир — одно из крупнейших североафриканских государств с растущим населением, с развивающейся промышленностью, а потому сам нуждается в газе, уточнил он.

Накануне стало известно о трудностях между ФРГ и Катаром по вопросу поставок СПГ. Одним из камней преткновения стало положение, согласно которому Германия не сможет перенаправлять энергоносители в другие европейские регионы, передало агентство Reuters.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию России.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

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