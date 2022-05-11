Аналитик назвал прекращение транзита газа в Европу через «Сохрановку» шантажом ЕС

Объявив о прекращении транзита газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области Украина шантажирует Евросоюз тем, что через неподконтрольные Киеву территории она не собирается осуществлять транзит этого ресурса. Об этом заявил «Известиям» ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков в среду, 11 мая.

Кроме того, Киев экономит газ, отказываясь снабжать территории, которые не находятся у него под контролем, сказал он.

Накануне Оператор ГТС Украины (ОГТС) сообщил, что со среды прекращает транзит газа в Европу через «Сохрановку». Оператор отметил, что наступили «форс-мажорные обстоятельства», которые якобы делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через эту станцию и пограничную компрессорную станцию «Новопсков», которые находятся под контролем России. Через компрессорную станцию проходит треть объемов от транзита российского газа — до 32,6 млн куб. м в сутки, отмечает портал «Нефть и капитал».

ОГТС добавил, что для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами может полностью временно перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку «Суджа», которая находится на контролируемой Украиной территории.



Юшков отметил, что, с одной стороны, Украина таким образом намекает Брюсселю, что если РФ не прекратит операцию в Донбассе, Киев перестанет транзитировать российский газ, что поставит под вопрос надежность газоснабжения всей Европы.

Однако есть и внутриукраинский аспект — Киев перестает поставлять виртуальным реверсом газ на территории, над которыми теряет контроль, рассказал аналитик. Поэтому заходить российскому газу на определенных точках не нужно. В 2014–2015 годах Украина перестала принимать газ через газопроводы, которые она не контролирует, добавил он.

«Получается, Луганскую и Донецкую область они теряют и перестают поставлять туда газ по виртуальному реверсу, что означает, что вход на эту территорию газа им не нужен», — сказал Юшков.

По его словам, прекращение транзита газа в Европу через «Сохрановку» не является форс-мажором, потому что газокомпрессорная станция работает, технически газопроводы все целы. И есть данные, что контроль над этой газораспределительной станцией Киев потерял еще несколько недель назад, добавил специалист. Пока это не угрожает транзиту, потому что пока другие направления Украина может заменить. России всё равно, с какой точки газ заходит на Украину, потому что она обязана качать в тех направления, в которых укажет «Газпром», иначе будет нарушение транзитного договора.

В целом, если транзита через Украину не будет, по крайней мере летом, газ можно будет качать через трубопровод Ямал–Европа через Белоруссию и Польшу и этого будет достаточно для обеспечения всех контрактов «Газпрома», добавил Юшков. В случае острой необходимости российский холдинг готов запустить «Северный поток – 2» — если европейцы заходят получать полностью все объемы голубого топлива, они могут разрешить использовать этот газопровод, заключил он.

27 апреля «Газпром» заявил о полной приостановке поставок газа компании PGNiG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. Аналогичная мера была принята в отношении Болгарии. Платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны быть осуществлены в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты проинформированы, говорили в компании.

Президент России Владимир Путин 23 марта заяви, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал соответствующий указ 31 марта. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Тогда ряд стран G7 и ЕС сочли требование РФ нарушением контрактов.