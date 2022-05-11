Посол РФ рассказал о невозможности заменить российский газ алжирским

Поставки газа из Алжира в Европу не смогут заменить голубое топливо из России. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Алжире Игорь Беляев.

«Европейцы, по сути, сами по каким-то своим известным причинам, политическим или каким-то иным, пытаются отказаться от российского газа. Россия же, как торговый партнер, который выполняет свои обязательства, продолжает поставлять газ в необходимых количествах. Но, если они хотят отказаться от российского газа, то это их личное дело. Что касается алжирского экспорта за рубеж, то, естественно, Алжир снабжает своим газом соседние европейские страны — Италию, Испанию — и через них дальше этот газ идет. Но существующие мощности разом увеличить невозможно», — сказал дипломат.

По его словам, мощности Алжира по разжижению газа тоже ограничены. Поэтому на какой-то процент страна может увеличить поставки газа в Европу, но это не сделает алжирский газ альтернативой российскому.

Он также напомнил, что Алжир — одно из крупнейших североафриканских государств с растущим населением, с развивающейся промышленностью, а потому сам нуждается в газе.

«И внутреннее потребление здесь тоже растет. Поэтому экспортные возможности Алжира ограничены. Что же касается намерения правительства развивать нефтегазовую отрасль, это вопрос нормальный. И если сюда идут иностранные инвесторы и готовы вкладываться, чтобы в перспективе, когда-нибудь, через сколько-то там лет эти объемы увеличить, то это, в общем-то, больше торговый или коммерческий вопрос», — добавил Беляев.

Собеседник «Известий» уточнил, что это суверенное дело Алжира — кому, по какой цене продавать свой газ.

В интервью «Известиям» посол России также рассказал о торговле сельскохозяйственной продукцией и попытках Алжира развивать туристическую отрасль.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Россия к продовольственному кризису не имеет никакого отношения»