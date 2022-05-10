Reuters узнало о трудностях между ФРГ и Катаром по вопросу поставок СПГ

Представители Германии и Катара разошлись во мнениях относительно продолжительности контракта о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в понедельник, 9 мая, заявило информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Германия и Катар столкнулись с трудностями в переговорах о долгосрочных сделках по поставкам сжиженного природного газа на фоне разногласий по ключевым условиям», — говорится в публикации.

Еще одним камнем преткновения стало положение, согласно которому Германия не сможет перенаправлять энергоносители в другие европейские регионы.

Таким образом, пока Берлин и Доха не придут к взаимопониманию, наладить экспорт не удастся. Предполагается, что немецкие газовые компании возобновят переговоры с Катаром в течение мая.

Ранее, 30 апреля, эксперт из Китая отметил, что импорт топлива из Катара и США действительно может стать заменой российскому сырью. Однако в этих регионах еще не налажена масштабная и стабильная нефтегазотранспортная инфраструктура с Европой.

2 мая глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германия вряд ли продержится без российского газа ближайшие две зимы. По его словам, отказ от газа из РФ приведет к негативным последствиям в экономике и промышленности ФРГ.

22 апреля стало известно, что газовое эмбарго обойдется Германии в €180 млрд. В этот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что эмбарго на российский газ в случае введения его Германией не принесло бы быстрого мира на Украине. Он также уточнил, что самой Германии тоже важно избежать серьезного экономического кризиса.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.

28 марта вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страны «Большой семерки» (G7) отказались оплачивать газ российскими рублями. По его словам, государства — члены альянса готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок российского газа. Он заявил, что платежи в рублях за энергоносители неприемлемы, и власти ФРГ намерены призывать компании не выполнять данное требование Москвы.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему 27 апреля «Газпром» остановил поставки в эти страны. При этом 1 мая глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth заявил, что Венгрия наряду с еще девятью странами уже открыла счета в российском банке для оплаты газа по предложенным правилам.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

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