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Объемы поступающего в ФРГ через Украину газа сократились на четверть

Регулятор: объемы газа, поступающего в ФРГ через Украину, сократились почти на 25% за сутки
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Фото: REUTERS/Stephane Nitschke
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Объемы газа, поступающего в ФРГ через Украину, сократились за день почти на 25%, они компенсируются за счет поставок из Норвегии и Нидерландов. Об этом 11 мая на своем сайте сообщил регулятор Германии, Федеральное сетевое агентство.

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По данным ведомства, за последствиями сокращения транзита газа ведется наблюдение.

«Газоснабжение в Германии стабильно. Безопасность поставок по-прежнему обеспечена. Объемы газа, поступающего в Германию через Украину в Вайдхаус, сократились почти на 25% по сравнению со вчерашним днем», — говорится на сайте регулятора.

По данным агентства, роста оптовых цен на газ не наблюдается.

Ранее в среду российский «Газпром» заявил, что Украина оставила для транзита российского газа в Европу только один вход, из-за чего надежность газоснабжения существенно снизится. Компания получила 10 мая официальное уведомление от «Оператора Газотранспортной системы Украины» о том, что украинская сторона, «ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства», прекращает принимать газ через украинскую ГИС «Сохрановка» с 11 мая.

Через эту компрессорную станцию проходит треть объемов от транзита российского газа — до 32,6 млн куб. м в сутки.

10 мая а Киеве отметили, что для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами возможен временный перенос недоступной мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа» на территории, контролируемой Украиной.

В тот же день официальный представитель российского холдинга Сергей Куприянов уточнил, что в «Газпроме» не видят препятствий для продолжения транзита газа через Украину в прежнем режиме.

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» заключили пятилетний договор о транзите газа в Европу в 2019 году, срок истекает в декабре 2024-го. За это время «Газпром» обязался прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, из них 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м каждый следующий год.

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