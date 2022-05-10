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Киев прекратит транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка»

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТС) заявил о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 7.00 среды, 11 мая. Об этом стало известно 10 мая.

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Прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения «Сохрановка», отмечается в сообщении на сайте компании.

По данным оператора, наступили «форс-мажорные обстоятельства», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию и компрессорную станцию «Новопсков», которые находятся под контролем России.

Через компрессорную станцию проходит треть объемов от транзита российского газа — до 32,6 млн куб. м в сутки.

«Для выполнения своих транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и в соответствии с условиями соглашения возможен временный перенос недоступной мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на территории, контролируемой Украиной», — отмечается в заявлении ОГТС.

27 апреля «Газпром» заявил о полной приостановке поставок газа компании PGNiG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ рублях. Аналогичная мера была принята в отношении Болгарии. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны быть осуществлены в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты проинформированы, отметили в компании.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал указ 31 марта. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Тогда ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

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