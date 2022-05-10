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В «Газпроме» не увидели препятствий для продолжения работы ГРС «Сохрановка» на Украине

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Фото: TASS/Zuma
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В «Газпроме» не видят препятствий для продолжения транзита газа через Украину в прежнем режиме. Об этом заявил во вторник, 10 мая, официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

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По словам Куприянова, холдинг получил официальное уведомление от «Оператора ГТС Украины» (ОГТС), в котором сообщалось о приостановке приема газа украинской стороной через газораспределительную станцию «Сохрановка» с 7 утра 11 мая в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

«Оператор ГТСУ предлагает перенести все объемы транзита на ГИС «Суджа», — добавил представитель «Газпрома».

Он добавил, что в «Газпроме» сочли невозможным перенос мощностей с точки соединения «Сохрановка» на точку «Суджа», исходя из российской потоковой схемы, так как «распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии от 30 декабря 2019 года, и украинской стороне это хорошо известно».

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» заключили пятилетний договор о транзите газа в Европу в 2019 году, срок истекает в декабре 2024-го. За это время «Газпром» обязался прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, из них 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м каждый следующий год.

Ранее в этот день сообщалось, что Киев прекратит транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка». По данным оператора, наступили «форс-мажорные обстоятельства», которые делают невозможной дальнейшую транспортировку газа через станцию и компрессорную станцию «Новопсков», которые находятся под контролем России.

Тогда же РБК сообщал, что ГРС «Сохрановка» в данный момент не контролируется украинской стороной, в связи с чем поставки газа будут остановлены в 7:00 мск 11 мая.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал указ 31 марта. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Тогда ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

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