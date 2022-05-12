Джонсон пообещал Финляндии и Швеции военную помощь для защиты от РФ

Войска Вооруженных сил Великобритании будут направлены в Финляндию и Швецию в случае необходимости защиты от России. Об этом заявил 11 мая британский премьер-министр Борис Джонсон.

«Премьер-министр стал первым западным лидером, который прямо пообещал военную поддержку, когда он подписал пакт о взаимной обороне с двумя странами во время визита в регион», — сообщил The Telegraph.

Отмечается, что Джонсон выразил серьезность намерений рассмотреть возможность размещения ядерного оружия для защиты суверенитета Швеции и Финляндии.

После подписания документа о предоставлении взаимных гарантий безопасности с Финляндией премьер Великобритании отметил, что британская армия и финские военные будут проводить совместные тренировки и участвовать в маневрах.

При этом президент Финляндии Саули Ниинистё выразил желание страны максимизировать свою обороноспособность, не нанося вред другому государству.

Как отметила пресс-служба британского премьер-министра Бориса Джонсона, подписанные соглашения позволят Великобритании сотрудничать с ключевыми скандинавскими партнерами и их вооруженными силами во всех областях, включая киберпространство. Также предполагается совместная работа в области новых технологий и сбора разведданных.

Подписание пакта о взаимных гарантиях состоялось во время визита Джонсона в эти две страны 11 мая. Как сообщила газета Evening Standard со ссылкой на пресс-службу британского премьера, предположение о том, что Джонсон пытается склонить Швецию и Финляндию к вступлению в НАТО является дезинформацией.

О том, что Финляндия и Швеция могут подать заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели сообщила ранее в этот день газета Helsingin Sanomat. Накануне министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что вступление в НАТО вместе с Финляндией укрепит оборону всей Северной Европы и Швеции в частности.

Ранее, 9 мая, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что возможное вступление Финляндии в Североатлантический альянс не укрепит безопасность ни самой Финляндии, ни НАТО. При этом он подчеркнул, что если страна все же вступит в НАТО, Москва не останется в стороне.

6 мая премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что страна примет решение о вступлении в НАТО в ближайшее время.

4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Финляндия и Швеция станут пространством противостояния НАТО с Россией в случае вступления в альянс.

Обсуждения в этих странах по поводу вступления в НАТО активизировались на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

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