Великобритания подписала со Швецией соглашение о взаимных гарантиях безопасности

Великобритания и Швеция подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Предполагается, что аналогичная декларация будет подписана с Финляндией.

«Декларации приведут к постепенным изменениям в сотрудничестве в области обороны и безопасности между Великобританией и каждой страной, активизации обмена разведданными, ускорению совместной военной подготовки, учений и развертывания, а также укреплению безопасности во всех трех странах и Северной Европе», — говорится в сообщении.

Как отмечается, подписанные соглашения позволят Великобритании сотрудничать с ключевыми скандинавскими партнерами и их вооруженными силами во всех областях, включая киберпространство. Также предполагается совместная работа в области новых технологий и сбора разведданных.

«Премьер-министр обозначит намерение Великобритании поддержать вооруженные силы двух стран в случае кризиса или нападения», — сообщила пресс-служба Джонсона, отметив, что во время визита премьер-министр четко заявит о непоколебимой поддержке страны политики открытых дверей НАТО.

Ранее в этот день стало известно, что Джонсон 11 мая отправился с визитами в Швецию и Финляндию, чтобы встретиться с лидерами стран и обсудить вопросы безопасности. Также сообщалось, предположение о том, что Джонсон пытается склонить Швецию и Финляндию к вступлению в НАТО является дезинформацией.

11 мая газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источник сообщила, что Финляндия и Швеция могут подать заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели. Накануне министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что вступление стран в НАТО укрепит оборону всей Северной Европы.

До этого, 9 мая, замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул, что если страны войдут в Североатлантический альянс, Москва не останется в стороне. По его мнению, такое решение не укрепит безопасность ни самой страны, ни НАТО.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 14 апреля заявил, что России придется укреплять границы в случае вступления этих двух стран в НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно скажется на обстановке на европейском континенте. Он указал на то, что это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность. Дальнейшее расширение не принесет дополнительного спокойствия на европейский континент.

Обсуждение в этих странах возможное вступление в НАТО активизировалось на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

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