В Лондоне назвали дезинформацией сообщения о склонении Финляндии и Швеции к НАТО

Предположение о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытается склонить Швецию и Финляндию к вступлению в НАТО является дезинформацией. Об этом 11 мая сообщила газета Evening Standard со ссылкой на пресс-службу Джонсона.

«Мы понимаем позиции Швеции и Финляндии, и именно поэтому премьер-министр собирается обсудить эти более широкие вопросы безопасности», — сказал представитель пресс-службы.

Он также уточнил, что речь идет о безопасности Европы в целом.

Как отмечается, Джонсон 11 мая отправился с визитами в Швецию и Финляндию, чтобы встретиться с лидерами стран.

Ранее в этот день газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источник сообщила, что Финляндия и Швеция могут подать заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели.

Накануне министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что вступление в НАТО вместе с Финляндией укрепит оборону всей Северной Европы и Швеции в частности.

До этого, 9 мая, замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что если Финляндия вступит в Североатлантический альянс, Москва не останется в стороне. По его мнению, такое решение не укрепит безопасность ни самой страны, ни НАТО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 мая указала на новый статус Финляндии и Швеции. Она отметила, что страны, в случае вхождения в блок, станут пространством для противостояния НАТО с Россией.

14 апреля военный эксперт Сергей Хатылев рассказал «Известиям», что вступление в НАТО Финляндии и Швеции — не лучший вариант для этих стран. По его мнению, Финляндии лучше поддерживать хорошие отношения с Россией, потому что с приходом НАТО в стране «будет постоянная нервозная обстановка и провокации».

Обсуждения в этих странах по поводу вступления в НАТО активизировались на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

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