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Военный эксперт спрогнозировал ответ РФ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Военный эксперт Хатылев рассказал, каким будет ответ России, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО
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Военный эксперт Сергей Хатылев в четверг, 14 апреля, рассказал «Известиям» о том, каким будет ответ России в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

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Прежде всего он отметил, что России придется активно укреплять государственные границы, будет увеличена численность пограничных войск, которые также будут переведены в дежурный режим работы. Кроме того, войска придется снабдить техникой для ведения боевых действий в северных условиях.

Как подчеркнул Хатылев, вступление в НАТО Финляндии и Швеции — не лучший вариант для этих стран, особенно для Финляндии, которая обычно соблюдает нейтралитет. По мнению эксперта, Финляндии лучше поддерживать хорошие отношения с Россией, потому что с приходом НАТО в стране «будет постоянная нервозная обстановка и провокации».

«Кто от этого выиграет, время покажет, а то, что они получат сложности и трудности, это и так понятно», — заключил Хатылев.

Накануне Svenska dagbladet со ссылкой на источники в правящей партии сообщила, что Швеция в июне подаст заявку на вступление в НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию, подчеркнул, что в случае реализации такого сценария России придется укреплять западный фланг.

11 апреля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не пойдет на пользу этим странам. По его словам, альянсу выгодно членство Финляндии, поскольку это позволит ему приблизиться к России.

Финский политолог Йохан Бекман заявил 8 апреля, что официальных документов, подтверждающих информацию о желании Финляндии вступить в Североатлантический альянс, нет. При этом 7 апреля сообщалось, что страна приняла решение подать заявку на вступление через процедуру дополнительной регистрации. Власти страны готовятся подать заявку и войти в альянс в конце апреля.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.

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