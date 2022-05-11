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Кремль не планирует направлять соболезнования в связи со смертью Кравчука

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Кремль не планирует направлять соболезнования Украине в связи со смертью первого президента страны Леонида Кравчука. Об этом заявил 11 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Это не планируется. Всё-таки это первый президент Украины. Мы знаем, что в период СССР на заключительной стадии существования у него была своя роль политическая. Это мы хорошо помним», — отметил официальный представитель Кремля.

Кроме того, по словам Пескова, оценивать вклад Кравчука в становление его страны должны украинцы, а не россияне.

Накануне член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько заявил, что скончавшийся Леонид Кравчук не умел управлять государством. По словам Безпалько, бывший президент заложил основы противоречивого политического курса, которого Украина придерживается до сих пор.

О смерти первого лидера Украины стало известно накануне 10 мая. Леонид Кравчук умер в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Он занимал пост главы страны с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года. 8 декабря 1991 года от имени Украины Кравчук подписал с президентом Российской Федерации Борисом Ельциным и председателем Верховного Совета Республики Беларусь Станиславом Шушкевичем Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.

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