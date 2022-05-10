Умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом 10 мая сообщает Агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник.

«Сегодня, 10 мая 2022 года, в 17:00 по киевскому времени, после продолжительной болезни ушел из жизни Леонид Макарович Кравчук, первый президент независимой Украины», — говорится в сообщении.

В конце июня 2021 года Кравчук перенес операцию на сердце. В сентябре его перевезли в Германию для реабилитации.

Леонид Кравчук занимал пост президента Украины с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года. Он также является бывшим председателем Верховной рады и народным депутатом Украины, входящим во фракцию Социал-демократической партии Украины (объединенной).

8 декабря 1991 года от имени Украины Кравчук подписал с президентом Российской Федерации Борисом Ельциным и председателем Верховного Совета Республики Беларусь Станиславом Шушкевичем Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.