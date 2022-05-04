Инерционная физика: умер белорусский политик Станислав Шушкевич

Все меньше остается тех, кто три с лишним десятилетия назад на партийной даче в беловежской глуши завершил процесс «перестройки», росчерком пера уничтожив великую страну. Давно умер Борис Ельцин, подарив напоследок свое имя известному «центру» либеральной пропаганды. Влачит где-то на периферии Европы существование периодически извлекаемый западными хозяевами для русофобских заявлений Кравчук. Трагически молчит инициатор развала Горбачев. Сегодня же пришла новость о смерти самого, пожалуй, незаметного участника тех событий, бывшего председателя Верховного совета Белорусской ССР Станислава Шушкевича. «Известия» вспомнили, как советский интеллигент и талантливый ученый превратился в политического могильщика.

Роковое решение

Покойный патриарх российской политики Владимир Жириновский при всей своей экстравагантности и склонности к шокирующим высказываниям нередко говорил ту правду, которые не все решались озвучить. Бывало, он менял свою точку зрения, но неизменно в течение всей своей долгой политической карьеры именовал Беловежские соглашения, окончательно оформившие распад СССР, не иначе как «самым страшным преступлением в истории России».

Но подписание юридически небезупречного, как считают многие правоведы, договора в особняке посреди белорусских лесов стало лишь логичным итогом процесса, запущенного за пять лет до того, — «перестройкой», «новым мышлением» и прочими противоречивыми инициативами тогдашнего руководства СССР. И, что самое трагичное, элиты на местах, в тогдашних республиках Союза, либо сознательно подталкивали страну к обрыву, либо по безволию и политической слабости растерянно наблюдали за тем, как все катится в бездну. Экономика страны явно нуждалась в изменениях, но руководство страны ретиво взялось реформировать политическую составляющую, оставив хозяйство на потом.

Инерционная физика Президент Украины Леонид Кравчук, председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич и президент Российской Федерации Борис Ельцин во время церемонии подписания Соглашения о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств, 1991 год Фото: РИА Новости/Ю. Иванов

«Руководство экономического блока должно было своевременно это заметить и внести изменения в госуправление», — сказал годы спустя казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев, отметив, что «такие изменения нужно было проводить исключительно в условиях дисциплины, порядка и крепкого руководства». Увы, в большинстве республик не было ни первого, ни второго, ни третьего. И Станислав Шушкевич, вынесенный на первый план «времени перемен» волной популизма, символизировал эту беспомощность новой элиты как никто другой.

Дитя социализма

Станислав Шушкевич родился 15 декабря 1934 года в Минске в интеллигентной белорусской семье. Отец Станислав Петрович был известным поэтом и прозаиком, одним из столпов национальной советской литературы, как и многие другие, незаконно репрессированным в конце 1930-х. Мать Елена Людвиковна тоже была известным автором (писала на польском), депутатом I Съезда советских писателей, уважаемой минской учительницей. Собственно, сама встреча сына безземельного крестьянина и обедневшей польской дворянки стала возможна лишь благодаря изменениям в обществе, превратившим советскую Белоруссию из окраины империи в один из индустриальных центров страны. И сын их, с блеском окончивший школу и физмат БГУ, стал одним из ведущих специалистов СССР в области прикладной физики, многие его разработки, сделанные в 1950 – 1960-е годы, получили зарубежные аналоги лишь много лет спустя.

Инерционная физика Станислав Шушкевич, 1989 год Фото: РИА Новости/Евгений Коктыш

К середине 1980-х Шушкевич был уже маститым ученым, автором множества научных работ и изобретений. В мае 1985 года за комплекс работ по созданию и внедрению в народное хозяйство радиоскопических экспресс-методов измерения концентрации редкоземельных элементов он был удостоен звания лауреата премии Совета министров СССР; в 1988 году — Государственной премии БССР за учебник «Основы радиоэлектроники» для физических факультетов СССР (в соавторстве). Благодаря своим достижениям в профессиональной сфере Шушкевич мог бы остаться в истории Белоруссии одним из выдающихся ее ученых, но судьба решила иначе. В 1989 году общее собрание университета выдвинуло его кандидатом в народные депутаты.

Нерешительный политик

Политическая карьера Шушкевича была стремительной, но бессистемной. Он то объединялся с оголтелым националистом Зеноном Позняком (характерно, впрочем, что, когда спустя два десятка лет Позняк в порыве откровенности признает, что вся белорусская «оппозиция» была создана Западом и существует на его деньги, Шушкевич немедленно отрекся от старого союзника), то призвал к умеренным реформам в рамках так называемого Демократического клуба. После провала ГКЧП в августе 1991 года Шушкевич, уже набравший определенную известность и среди коллег-депутатов, и среди рядовых белорусов, становится исполняющим обязанности председателя Верховного совета.

Инерционная физика Станислав Шушкевич, Борис Ельцин и Леонид Кравчук на пресс-конференции по итогам встречи глав СНГ в Минске, 1991 год Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской