Экс-президент Казахстана Назарбаев назвал причины распада СССР

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Россия 24» 11 декабря назвал несколько причин, которые, по его мнению, привели к распаду СССР.

По убеждению политика, социалистическая система стремительно изживала свои ресурсы.

«Руководство экономического блока должно было своевременно это заметить и внести изменения в госуправление», — сказал Назарбаев.

Он также отметил, что ситуация ухудшилась из-за недостатка политической воли у элит того времени, поскольку «такие изменения нужно было проводить исключительно в условиях дисциплины, порядка и крепкого руководства».

В то же время экс-президент привел в качестве примера Китай, которому самостоятельно удалось перестроить экономику в стране.

Кроме прочего Назарбаев напомнил про волнения в прибалтийских советских республиках, которые, по его словам, представляли собой «искусственное приложение к государству», при этом уровень жизни в них был сравнительно лучше, чем в других частях страны.

В заключение бывший казахский лидер указал, что объявление РСФСР своей независимости 12 июня 1990 года явилось сигналом для остальных союзных республик.

«Вот таким образом мы и подошли к путчу», — указал он.

Ранее, 8 декабря, бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич раскрыл подробности того, как было принято решение о роспуске СССР. По его словам, высшие должностные лица и главы правительств РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР, собравшиеся 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще, изначально не собирались принимать решение о выходе из Советского Союза.