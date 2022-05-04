Умер бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич

В ночь на 4 мая скончался первый глава независимой Белоруссии, экс-председатель Верховного совета республики Станислав Шушкевич. Ему было 87 лет. Об этом сообщает «Еврорадио» со ссылкой на его супругу Ирину.

До этого в СМИ сообщали, что в апреле текущего года Шушкевич попал в реанимацию с COVID-19.

Политик родился в 1934 году в Минске. Он окончил Белорусский государственный университет. В 1970 году стал доктором физико-математических наук, в 1972 году — профессором, в 1991 году — членом-корреспондентом Национальной академии наук Белоруссии.

Политическую карьеру он начал в 1989 году. Тогда Шушкевич был выдвинут кандидатом в народные депутаты СССР, где и одержал победу на выборах. В 1991 году как председатель Верховного совета Белоруссии он подписал Беловежские соглашения, констатировавшие распад СССР.

В 1994 году Шушкевич участвовал в президентских выборах, однако во второй тур не вышел. В 1995 году его снова избрали в Верховный совет Белоруссии. Он возглавлял белорусскую социал-демократическую партию «Грамада», с 2018 года был почетным председателем партии.