Смерть коммивояжера: умер Леонид Кравчук
Не успели народы бывшего СССР помянуть не всегда добрым словом Станислава Шушкевича, как пришла новость о смерти еще одного политика, некогда подписавшего Беловежские соглашения. 10 мая в Киеве скончался Леонид Кравчук, первый президент независимой Украины. «Известия» вспоминают лидера, перешедшего с позиций «пролетарского интернационализма» к откровенной русофобии и одобрению действий украинских нацистов.
Казалось бы, странно вспоминать человека, еще в прошлом году публично назвавшего Россию врагом, предавшего память отца, павшего на полях сражений Великой Отечественной, предавшего идеалы, которым сам он вроде бы служил десятилетия. Начав с честного служения стране (тогда еще советской), Кравчук скатился до уровня крайне неоднозначного политика. Именно поэтому сегодня стоит вспомнить его биографию — как пример и предостережение.
Леонид Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин Волынского воеводства, на тогдашней польской территории, в семье крестьянина. Отец честно отслужил в польской армии, а после воссоединения западной Украины с Советским Союзом храбро воевал в рядах РККА. В 1944 году рядовой 480-го стрелкового полка 152-ой стрелковой дивизии 28-ой армии Макар Алексеевич Кравчук погиб, сражаясь за освобождение села Гать на Гомельщине.
Сын героя войны воспитывался отчимом, в 1953 году поступил в кооперативный техникум на специальность «бухучет», затем в Киевский университет — учиться на экономиста. После успешного окончания ВУЗа — женитьба, работа в партхозактиве (отдел агитации и пропаганды Черновицкого обкома компартии Украины, дом политпросвещения в Черновцах и тому подобные учреждения), окончательная административно-идеологическая «полировка» в Академии общественных наук при ЦК КПСС в Москве. В 1970-е он уже в аппарате ЦК КПУ, в 1980-м становится депутатом Верховного Совета УССР, в 1989 дорастает до секретаря важнейшего — идеологического — отдела республиканского ЦК. Словом, почти образцовая карьера советского бюрократа «из народа».
Председатель Верховного Совета Украины Леонид Кравчук (в центре)
В 1990 году Кравчук становится членом ЦК КПСС. Однако уже тогда он практически открыто поддерживал националистические настроения среди украинской интеллигенции (кстати, именно Кравчук едва ли не первым с республиканском политикуме сделал вышиванку символом «национального возрождения»). Едва стало понятно, что ГКЧП потерпел неудачу, «идейный коммунист» с апломбом покинул ряды партии, служению которой посвятил несколько десятилетий жизни. С тем же апломбом уже в 1992 году Кравчук начал последовательную кампанию по искажению исторической правды на Украине, исключив из действовавшей конституции страны все упоминания о СССР. Тогда же началась — сперва «для внутреннего рынка», а потом и открыто — антироссийская риторика. Впрочем, неэффективному управлению страной и полному провалу во внешней политике всё это не помогло — в 1994 году Кравчук был вынужден согласиться на досрочные президентские выборы, которые и проиграл.
Впоследствии Кравчук не покинул политическую арену, хотя и существовал на ее периферии. В 2015 году стал председателем общественной организации «Движение за Украину в НАТО». В 2016 году заявил, что украинский народ явился могильщиком СССР. Активно поддержал президента Зеленского и его радикальные антироссийские инициативы. В последние годы состарившийся и больной политик проводил всё больше времени в лечении за рубежом. Но, возвращаясь домой, не упускал случая подлить масла в пламя конфликта между Украиной и Россией. В конечном счете, именно деятельность Кравчука и ему подобных и стала триггером действий Зеленского, вынудивших нашу страну начать спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
Леонид Кравчук
«Моя самая большая ошибка — то, что я верил России. Я не имел права это делать. Когда я учился в Москве (это было с 1967 по 1970 год), мне уже было за 30. Я имел доступ в Ленинскую библиотеку, к архивам, которого никто не имел. И знал так много о России, о Ленине, о всех, чего никто тогда еще не знал. Я думал, что она также меняется. И изменится наконец. <...> Она осталась такой, какой была»,— заявил Кравчук в августе 2021 года. В том же интервью престарелый политик назвал Беловежские соглашения своей самой большой гордостью, а Россию — главным препятствием в построении «независимой Украины».
«Смешно слышать такое от человека, который значок с Лениным еще 30 лет назад на пиджаке носил [...] а теперь вдруг озарение снизошло: Россия — враг, доверять ей было нельзя, но вот брать от России дешевые энергоносители, финансовую помощь — можно. Вот и получается, что обвиняет нас во всех смертных грехах корыстолюбец и лжец»,— прокомментировал тогда слова 87-летнего политика депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. Лишь на прошлой неделе депутат Госдумы Олег Морозов назвал Кравчука кандидатом в подсудимые на новом Нюрнбергском процессе. Лжецы и корыстолюбцы часто живут долго — но торговля идеалами не делает это долголетие счастливым. Начало мая 2022 года показало это во всей наглядности.