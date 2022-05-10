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Смерть коммивояжера: умер Леонид Кравчук

Первый президент независимой Украины призывал к вступлению в НАТО и называл Россию врагом
Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
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Не успели народы бывшего СССР помянуть не всегда добрым словом Станислава Шушкевича, как пришла новость о смерти еще одного политика, некогда подписавшего Беловежские соглашения. 10 мая в Киеве скончался Леонид Кравчук, первый президент независимой Украины. «Известия» вспоминают лидера, перешедшего с позиций «пролетарского интернационализма» к откровенной русофобии и одобрению действий украинских нацистов.

Казалось бы, странно вспоминать человека, еще в прошлом году публично назвавшего Россию врагом, предавшего память отца, павшего на полях сражений Великой Отечественной, предавшего идеалы, которым сам он вроде бы служил десятилетия. Начав с честного служения стране (тогда еще советской), Кравчук скатился до уровня крайне неоднозначного политика. Именно поэтому сегодня стоит вспомнить его биографию — как пример и предостережение.

Бывший советник Горбачева рассказал о роли Кравчука в распаде СССР

Леонид Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин Волынского воеводства, на тогдашней польской территории, в семье крестьянина. Отец честно отслужил в польской армии, а после воссоединения западной Украины с Советским Союзом храбро воевал в рядах РККА. В 1944 году рядовой 480-го стрелкового полка 152-ой стрелковой дивизии 28-ой армии Макар Алексеевич Кравчук погиб, сражаясь за освобождение села Гать на Гомельщине.

Сын героя войны воспитывался отчимом, в 1953 году поступил в кооперативный техникум на специальность «бухучет», затем в Киевский университет — учиться на экономиста. После успешного окончания ВУЗа — женитьба, работа в партхозактиве (отдел агитации и пропаганды Черновицкого обкома компартии Украины, дом политпросвещения в Черновцах и тому подобные учреждения), окончательная административно-идеологическая «полировка» в Академии общественных наук при ЦК КПСС в Москве. В 1970-е он уже в аппарате ЦК КПУ, в 1980-м становится депутатом Верховного Совета УССР, в 1989 дорастает до секретаря важнейшего — идеологического — отдела республиканского ЦК. Словом, почти образцовая карьера советского бюрократа «из народа».

Смерть коммивояжера
Леонид Кравчук

Председатель Верховного Совета Украины Леонид Кравчук (в центре)

Фото: РИА Новости/Маевский

В 1990 году Кравчук становится членом ЦК КПСС. Однако уже тогда он практически открыто поддерживал националистические настроения среди украинской интеллигенции (кстати, именно Кравчук едва ли не первым с республиканском политикуме сделал вышиванку символом «национального возрождения»). Едва стало понятно, что ГКЧП потерпел неудачу, «идейный коммунист» с апломбом покинул ряды партии, служению которой посвятил несколько десятилетий жизни. С тем же апломбом уже в 1992 году Кравчук начал последовательную кампанию по искажению исторической правды на Украине, исключив из действовавшей конституции страны все упоминания о СССР. Тогда же началась — сперва «для внутреннего рынка», а потом и открыто — антироссийская риторика. Впрочем, неэффективному управлению страной и полному провалу во внешней политике всё это не помогло — в 1994 году Кравчук был вынужден согласиться на досрочные президентские выборы, которые и проиграл.

Олег Неменский, политолог и ведущий эксперт РИСИ:

На Украине он запомнился, конечно, с одной стороны, тем, что без его участия не состоялось бы подписание Беловежских соглашений. То есть он — своего рода отец украинской государственности. Но, с другой стороны, при нем начался экономический развал, падение уровня жизни Украины. И такое слово как «кравчучка», очевидно, вошло в язык и запомнится как один из символов той эпохи, вызывающей ассоциации с диким рынком, грязью на улицах, мешками. Но если говорить об историческом плане, наверное, его личность хорошо выявляет то, насколько советский партийный и государственный аппарат позднесоветского периода был националистически настроен в республиках, и то, что в общем-то между партийным аппаратом поздней советской Украины и бандеровцами по большому счету никакой разницы не было. Это были очень идеологически близкие сообщества. И если говорить про 1980-е годы, то бандеровцы так или иначе уже преобладали идеологически и количественно в партийных органах власти Украинской ССР

Впоследствии Кравчук не покинул политическую арену, хотя и существовал на ее периферии. В 2015 году стал председателем общественной организации «Движение за Украину в НАТО». В 2016 году заявил, что украинский народ явился могильщиком СССР. Активно поддержал президента Зеленского и его радикальные антироссийские инициативы. В последние годы состарившийся и больной политик проводил всё больше времени в лечении за рубежом. Но, возвращаясь домой, не упускал случая подлить масла в пламя конфликта между Украиной и Россией. В конечном счете, именно деятельность Кравчука и ему подобных и стала триггером действий Зеленского, вынудивших нашу страну начать спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Смерть коммивояжера
Леонид Кравчук

Леонид Кравчук

Фото: ТАСС/Zuma

«Моя самая большая ошибка — то, что я верил России. Я не имел права это делать. Когда я учился в Москве (это было с 1967 по 1970 год), мне уже было за 30. Я имел доступ в Ленинскую библиотеку, к архивам, которого никто не имел. И знал так много о России, о Ленине, о всех, чего никто тогда еще не знал. Я думал, что она также меняется. И изменится наконец. <...> Она осталась такой, какой была»,— заявил Кравчук в августе 2021 года. В том же интервью престарелый политик назвал Беловежские соглашения своей самой большой гордостью, а Россию — главным препятствием в построении «независимой Украины».

Владимир Евсеев, политолог:

Каждый последующий президент [Украины] был хуже предыдущего. Все они были украинскими националистами — в разной степени. Кравчук стоял у истоков распада СССР. С ним связан один позитивный момент. Он пошел на ликвидацию ядерного оружия. Однако произошло это не из-за того, что он этого очень хотел. А потому что большая часть ядерного оружейного комплекса была на территории России. Украине были даны гарантии безопасности. Но всё это было сделано под влиянием американцев

«Смешно слышать такое от человека, который значок с Лениным еще 30 лет назад на пиджаке носил [...] а теперь вдруг озарение снизошло: Россия — враг, доверять ей было нельзя, но вот брать от России дешевые энергоносители, финансовую помощь — можно. Вот и получается, что обвиняет нас во всех смертных грехах корыстолюбец и лжец»,— прокомментировал тогда слова 87-летнего политика депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. Лишь на прошлой неделе депутат Госдумы Олег Морозов назвал Кравчука кандидатом в подсудимые на новом Нюрнбергском процессе. Лжецы и корыстолюбцы часто живут долго — но торговля идеалами не делает это долголетие счастливым. Начало мая 2022 года показало это во всей наглядности.

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