Смерть коммивояжера: умер Леонид Кравчук

Не успели народы бывшего СССР помянуть не всегда добрым словом Станислава Шушкевича, как пришла новость о смерти еще одного политика, некогда подписавшего Беловежские соглашения. 10 мая в Киеве скончался Леонид Кравчук, первый президент независимой Украины. «Известия» вспоминают лидера, перешедшего с позиций «пролетарского интернационализма» к откровенной русофобии и одобрению действий украинских нацистов.

Казалось бы, странно вспоминать человека, еще в прошлом году публично назвавшего Россию врагом, предавшего память отца, павшего на полях сражений Великой Отечественной, предавшего идеалы, которым сам он вроде бы служил десятилетия. Начав с честного служения стране (тогда еще советской), Кравчук скатился до уровня крайне неоднозначного политика. Именно поэтому сегодня стоит вспомнить его биографию — как пример и предостережение.

Леонид Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин Волынского воеводства, на тогдашней польской территории, в семье крестьянина. Отец честно отслужил в польской армии, а после воссоединения западной Украины с Советским Союзом храбро воевал в рядах РККА. В 1944 году рядовой 480-го стрелкового полка 152-ой стрелковой дивизии 28-ой армии Макар Алексеевич Кравчук погиб, сражаясь за освобождение села Гать на Гомельщине.

Сын героя войны воспитывался отчимом, в 1953 году поступил в кооперативный техникум на специальность «бухучет», затем в Киевский университет — учиться на экономиста. После успешного окончания ВУЗа — женитьба, работа в партхозактиве (отдел агитации и пропаганды Черновицкого обкома компартии Украины, дом политпросвещения в Черновцах и тому подобные учреждения), окончательная административно-идеологическая «полировка» в Академии общественных наук при ЦК КПСС в Москве. В 1970-е он уже в аппарате ЦК КПУ, в 1980-м становится депутатом Верховного Совета УССР, в 1989 дорастает до секретаря важнейшего — идеологического — отдела республиканского ЦК. Словом, почти образцовая карьера советского бюрократа «из народа».

Смерть коммивояжера Председатель Верховного Совета Украины Леонид Кравчук (в центре) Фото: РИА Новости/Маевский

В 1990 году Кравчук становится членом ЦК КПСС. Однако уже тогда он практически открыто поддерживал националистические настроения среди украинской интеллигенции (кстати, именно Кравчук едва ли не первым с республиканском политикуме сделал вышиванку символом «национального возрождения»). Едва стало понятно, что ГКЧП потерпел неудачу, «идейный коммунист» с апломбом покинул ряды партии, служению которой посвятил несколько десятилетий жизни. С тем же апломбом уже в 1992 году Кравчук начал последовательную кампанию по искажению исторической правды на Украине, исключив из действовавшей конституции страны все упоминания о СССР. Тогда же началась — сперва «для внутреннего рынка», а потом и открыто — антироссийская риторика. Впрочем, неэффективному управлению страной и полному провалу во внешней политике всё это не помогло — в 1994 году Кравчук был вынужден согласиться на досрочные президентские выборы, которые и проиграл.

Олег Неменский, политолог и ведущий эксперт РИСИ: На Украине он запомнился, конечно, с одной стороны, тем, что без его участия не состоялось бы подписание Беловежских соглашений. То есть он — своего рода отец украинской государственности. Но, с другой стороны, при нем начался экономический развал, падение уровня жизни Украины. И такое слово как «кравчучка», очевидно, вошло в язык и запомнится как один из символов той эпохи, вызывающей ассоциации с диким рынком, грязью на улицах, мешками. Но если говорить об историческом плане, наверное, его личность хорошо выявляет то, насколько советский партийный и государственный аппарат позднесоветского периода был националистически настроен в республиках, и то, что в общем-то между партийным аппаратом поздней советской Украины и бандеровцами по большому счету никакой разницы не было. Это были очень идеологически близкие сообщества. И если говорить про 1980-е годы, то бандеровцы так или иначе уже преобладали идеологически и количественно в партийных органах власти Украинской ССР

Впоследствии Кравчук не покинул политическую арену, хотя и существовал на ее периферии. В 2015 году стал председателем общественной организации «Движение за Украину в НАТО». В 2016 году заявил, что украинский народ явился могильщиком СССР. Активно поддержал президента Зеленского и его радикальные антироссийские инициативы. В последние годы состарившийся и больной политик проводил всё больше времени в лечении за рубежом. Но, возвращаясь домой, не упускал случая подлить масла в пламя конфликта между Украиной и Россией. В конечном счете, именно деятельность Кравчука и ему подобных и стала триггером действий Зеленского, вынудивших нашу страну начать спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Смерть коммивояжера Леонид Кравчук Фото: ТАСС/Zuma

«Моя самая большая ошибка — то, что я верил России. Я не имел права это делать. Когда я учился в Москве (это было с 1967 по 1970 год), мне уже было за 30. Я имел доступ в Ленинскую библиотеку, к архивам, которого никто не имел. И знал так много о России, о Ленине, о всех, чего никто тогда еще не знал. Я думал, что она также меняется. И изменится наконец. <...> Она осталась такой, какой была»,— заявил Кравчук в августе 2021 года. В том же интервью престарелый политик назвал Беловежские соглашения своей самой большой гордостью, а Россию — главным препятствием в построении «независимой Украины».

Владимир Евсеев, политолог: Каждый последующий президент [Украины] был хуже предыдущего. Все они были украинскими националистами — в разной степени. Кравчук стоял у истоков распада СССР. С ним связан один позитивный момент. Он пошел на ликвидацию ядерного оружия. Однако произошло это не из-за того, что он этого очень хотел. А потому что большая часть ядерного оружейного комплекса была на территории России. Украине были даны гарантии безопасности. Но всё это было сделано под влиянием американцев