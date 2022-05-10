Политолог раскритиковал деятельность Кравчука на посту президента Украины

Скончавшийся президент Украины Леонид Кравчук не умел управлять государством. Такую позицию во вторник, 10 мая, высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

«Под его началом Украина окунулась в пучину гиперинфляции и экономического упадка настолько, что население было вынуждено просить представителей провести сверхсрочные выборы, в результате которых Кравчук проиграл. <…> Кравчук — символ распада СССР, упадка, экономической деградации. Он таким останется навсегда. Это человек, который, будучи партийным интриганом, не умел управлять, умел только разрушать», — заявил эксперт.

По словам Безпалько, бывший президент заложил основы противоречивого политического курса, которого Украина придерживается до сих пор.

«Движение на Запад, движение в НАТО, движение в сторону Европы, движение от России, разрыв экономических, политических, гуманитарных связей, украинизация — это всё началось еще при Кравчуке», — пояснил он.

10 мая стало известно, что первый президент Украины Леонид Кравчук скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.

Леонид Кравчук занимал пост президента Украины с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года. Он также является бывшим председателем Верховной рады и народным депутатом Украины, входящим во фракцию Социал-демократической партии Украины (объединенной).

8 декабря 1991 года от имени Украины Кравчук подписал с президентом Российской Федерации Борисом Ельциным и председателем Верховного Совета Республики Беларусь Станиславом Шушкевичем Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.