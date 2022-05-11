Адвокат оценил шансы на экстрадицию Аскерова

Управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев в среду, 11 мая, оценил вероятность экстрадиции объявленного в розыск журналиста Ровшана Аскерова.

Специалист в беседе с «Известиями» выразил мнение, что принимая во внимание нахождение Аскерова за рубежом, шансы на его выдачу России минимальны, так как «не исключено, что действиям и высказываниям Аскерова за границей могут дать иную оценку, которая не подразумевает наличие в них состава уголовно наказуемого деяния».

Как уточнил Гавришев, в России по статье реабилитации нацизма журналисту может грозить штраф в размере от 2 млн до 5 млн рублей или до пяти лет лишения свободы.

Ранее в среду стало известно, что Аскеров объявлен в розыск.

В конце апреля Следственным комитетом России в отношении Аскерова было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Следователи выяснили, что в Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) подозреваемым была опубликована заведомо ложная информация, порочащая имя российского полководца и защитника Отечества маршала СССР Георгия Жукова. Запись появилась не позже 6 апреля, отметили в СКР.

В ведомстве подчеркнули, что СК всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, независимо от статуса и социального положения причастных к этим преступлениям лиц.