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СК возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма против Аскерова за публикации в соцсетях

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Против знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова возбудили уголовное дело. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

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В ведомстве уточнили, что дело заведено по ч. 4 ст. 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ. Причиной стал пост Аскерова о полководце, маршале Советского Союза Георгии Жукове.

В Следственном комитете отметили, что знаток опубликовал заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память Жукова.

29 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге правоохранители задержали 42-летнего мужчину, разместившего на сайте «Бессмертного полка» фото Адольфа Гитлера.

30 декабря 2021 года Приморский краевой суд признал жителя Владивостока виновным в реабилитации нацизма. Он также разместил на портале «Бессмертного полка» фотографию с Гитлером. Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.

В конце июля прошлого года житель Оренбургской области был приговорен к одному году исправительных работ. Как сообщал Следственный комитет России, обвиняемый отправил на сайт «Банк памяти» заявку с фотографией Гитлера для ее дальнейшей трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн». Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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