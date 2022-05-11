Российский журналист Ровшан Аскеров объявлен в розыск. Об этом в среду, 11 мая, сообщило МВД РФ.

«Ровшан Аскеров, 04.05.1972 года рождения, разыскивается по статье УК», — отмечается в базе ведомства.

В конце апреля Следственным комитетом России в отношении Аскерова было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Следователи выяснили, что в Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) подозреваемым была опубликована заведомо ложная информация, порочащая имя российского полководца и защитника Отечества маршала СССР Георгия Жукова. Запись появилась не позже 6 апреля, отметили в СКР.

В ведомстве подчеркнули, что СК всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, независимо от статуса и социального положения причастных к этим преступлениям лиц.