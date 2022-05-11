Захарова назвала экстремистским решение сейма Литвы по России

Резолюция сейма Литвы о якобы террористической деятельности России является экстремистским шагом по отношению к РФ. Такое заявление сделала 11 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В странах, которые принимают подобные... документы, декларации, заявления, делают такие, по большому счету, экстремистские шаги, по-другому их не назвать... Все эти страны входят в НАТО. На протяжении последних десятилетий мы неоднократно видели противозаконные, агрессивные действия НАТО, которые приводили к большим человеческим жертвам», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат также добавила, что к данному решению Литвы нужно относиться, как к провокации, поскольку «к желанию урегулировать чрезвычайно сложную ситуацию на Украине это не имеет отношения». Литва входит в НАТО и никогда ранее не выражала озабоченность действиями альянса, ни во время бомбардировок Югославии, ни во время войны в Ираке, отметила Мария Захарова.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, как пишет «Газета.Ru», назвал резолюцию литовского парламента проявлением шизофрении. А первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что решение сейма Литвы ни на что не влияет, к тому же Россия может просто прекратить торговые отношения с этой страной.

Накануне стало известно, что сейм Литвы признал Россию государством, которое «поддерживает и осуществляет терроризм». Как указал в своем заявлении литовский парламент, Вооруженные силы РФ сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок. В качестве примера в документе приведена ситуация на Украине. Литовский парламент также призвал международное сообщество создать специальный международный уголовный трибунал «для расследования и оценки агрессии России».

Тогда же заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что сейм Литвы, назвавший РФ страной, «поддерживающей и осуществляющей терроризм», должен посмотреть в зеркало сам на себя.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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