Сейм Литвы, признавший Россию страной, «поддерживающей и осуществляющей терроризм», должен посмотреть в зеркало сам на себя. Об этом заявил «Известиям» 10 мая заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов.

Как заметил сенатор, на территории Литвы уже многие годы наблюдаются восхваление неонацизма и отрицание его преступного характера, а также присутствие неонацистских группировок.

«Литва давно отличалась тем, что шла в авангарде русофобов. Именно через Литву эта формула, о которой уже говорили в Вашингтоне, сейчас апробируется на государственном уровне. Литва выступает в роли такого мелкого хулигана, который бежит впереди стаи бандитов и смотрит, каков будет эффект. Это мы сегодня наблюдаем», — отметил Климов.

Сенатор подчеркнул, что именно Россия во многом обеспечивает борьбу с мировым терроризмом, а спецоперация отчасти проводится по той причине, что террористическое поведение киевского режима не оставляет другого выбора, кроме как того, чтобы с помощью военной силы провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

«Поэтому лучше бы в зеркало посмотрелись», — резюмировал Климов.

Ранее в этот день сейм Литвы признал Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». Как указал в своем заявлении литовский парламент, Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм. В качестве примера в документе приведена ситуация на Украине.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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