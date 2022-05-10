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В Совфеде в ответ на решение сейма призвали Литву «посмотреться в зеркало»

Сенатор Климов в ответ на решение сейма призвал Литву «посмотреться в зеркало»
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Фото: Global Look Press/Zygimantas Gedvila
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Сейм Литвы, признавший Россию страной, «поддерживающей и осуществляющей терроризм», должен посмотреть в зеркало сам на себя. Об этом заявил «Известиям» 10 мая заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов.

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Как заметил сенатор, на территории Литвы уже многие годы наблюдаются восхваление неонацизма и отрицание его преступного характера, а также присутствие неонацистских группировок.

«Литва давно отличалась тем, что шла в авангарде русофобов. Именно через Литву эта формула, о которой уже говорили в Вашингтоне, сейчас апробируется на государственном уровне. Литва выступает в роли такого мелкого хулигана, который бежит впереди стаи бандитов и смотрит, каков будет эффект. Это мы сегодня наблюдаем», — отметил Климов.

Сенатор подчеркнул, что именно Россия во многом обеспечивает борьбу с мировым терроризмом, а спецоперация отчасти проводится по той причине, что террористическое поведение киевского режима не оставляет другого выбора, кроме как того, чтобы с помощью военной силы провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

«Поэтому лучше бы в зеркало посмотрелись», — резюмировал Климов.

Ранее в этот день сейм Литвы признал Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». Как указал в своем заявлении литовский парламент, Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм. В качестве примера в документе приведена ситуация на Украине.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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