Сейм Литвы признал Россию «поддерживающим терроризм» государством

Сейм Литвы признал Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». Об этом сообщает «РИА Новости» 10 мая со ссылкой на заявление литовского парламента.

«Российская Федерация, Вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», — указано в резолюции сейма.

За принятие резолюции проголосовали все 128 членов сейма Литвы. В документе отмечается, что Литва считает действия России на Украине геноцидом украинского народа и призывает международное сообщество создать специальный международный уголовный трибунал «для расследования и оценки агрессии России».

Сейм Литвы считает, что трибунал должен иметь полномочия выдавать международные ордеры на арест, а неприкосновенность главы государства, должностных лиц не должна ограничиваться иммунитетом.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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