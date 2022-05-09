Бибилов признал поражение на выборах президента Южной Осетии

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 8 мая признал свое поражение на выборах и пожелал своему политическому оппоненту Алану Гаглоеву удачи на посту лидера страны.

«Считаю, что выборы состоялись. Поздравляю Алана Гаглоева и желаю ему удачи», — приводит его слова ТАСС.

В Южной Осетии прошел второй тур выборов президента, в котором за пост боролись нынешний глава республики Анатолий Бибибов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. К закрытию избирательных участков в 20:00 мск явка составила 68,2%. По данным ЦИК страны, после обработки 18% протоколов Гаглоев лидирует с 59,21% голосов, Бибилов же получил 37%.

10 апреля в Южной Осетии прошел первый тур выборов президента республики. Выборы признаны состоявшимися, явка составила 74,28%. За Алана Гаглоева отдали голоса 36,9% проголосовавших (10 705 человек), у Анатолия Бибилова 33,5 (9706 человек).

30 марта Бибилов заявил, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, объединение с РФ является стратегической целью Южной Осетии. Тогда же пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева сказала, что, вероятно, референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии.