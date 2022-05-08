Очевидец рассказал о трагедии на ж/д переезде в Ивантеевке

Очевидцы рассказали «Известиям», как произошло столкновение электрички и автомобиля на железнодорожном переезде в Ивантеевке Московской области, о чем стало известно ночью 8 мая.

«Погибшая девушка... Три или четыре парня [были в машине]... Всё в крови. Двоих забрали в больницу. У одного щека проколота, все стояли в крови ребята. Пассажиров всех отпустили, а водителя [автомобиля] задержали», — поделился очевидец.

О происшествии стало известно ранее этим же днем, 8 мая. По предварительной информации, автомобиль с пассажирами въехал на переезд под красный сигнал светофора.