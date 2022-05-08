В Московской области электричка сбила автомобиль

В Московской области на железнодорожном переезде Ивантеевка электричка сбила автомобиль, о чем стало известно в воскресенье, 8 мая.

На кадрах видна работа правоохранительных органов на месте происшествия, а также сама электричка, с которой произошел инцидент.

По нашим данным, машина заехала на переезд на красный свет. В результате инцидента погибла девушка.

7 мая в Калмыкии на трассе Астрахань–Элиста–Ставрополь произошло ДТП с участием двух автомобилей. Столкнулись Toyota Land Cruser и Kia Rio, погиб ребенок из второй машины.