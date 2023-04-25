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Сюжет:

Будет ли «Бессмертный полк» в 2023 году

Россиянам сообщили, в каких форматах пройдет «Бессмертный полк» в 2023 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ежегодно в Москве и городах России проходит «Бессмертный полк». Детали акции в 2023 году опубликованы на нашем сайте.

Так, традиционного шествия «Бессмертного полка» в России не будет. Организаторы приняли такое решение в связи с безопасностью.

Поучаствовать в памятной акции можно в других форматах. Например, разместив портрет ветерана на автомобиле или одежде, поменяв свой аватарку в соцсетях.

Также россияне вместе с детьми могут присоединиться к памятной акции «Окна Победы» — украсить окно в своем доме памятными надписями, рисунками и, конечно, портретом своего воевавшего родственника.

В минувшем году очное шествие началось в Москве 9 мая в 15:00. Чтобы присоединиться к акции, нужно было прийти в назначенные время и место.

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С собой взять фотографию или несколько снимков предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также документ, удостоверяющий личность. Приветствовались праздничная символика: российские флаги и Знамена Победы, георгиевские ленты и др.

Было запрещено проносить алкогольные напитки, колющие и режущие предметы. В целях безопасности — личной и других участников — организаторы не советовали приезжать на велосипедах, роликах или скейтбордах. Нельзя с собаками и другими домашними животными.

Организаторы рекомендовали надеть удобную обувь, комфортную одежду, головной убор.

Помимо столицы, акции проходили во многих населенных пунктах России и за рубежом. Сохранился и онлайн-формат «Бессмертного полка».

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