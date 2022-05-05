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Воздушный шар «Знамя Победы» пролетит над Ставрополем

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Над Ставрополем совершит полет воздушный шар «Знамя Победы». Он пронесет огромную копию Знамени Победы, размеры которой будут достигать 10 м в длину и 5 м в ширину.

Шар пролетит над городом накануне Дня Победы, 7 или 8 мая, в зависимости от погодных условий, пишет NewsTracker со ссылкой на городскую администрацию.

Запуск проведут с площадки Крепостной горы. Взлет запланирован на 18.00.

Цель акции — напомнить о том, что российский народ победил фашизм, а ветераны Великой Отечественной войны — пример для нынешнего поколения, указали в администрации.

Ранее сообщалось, что в Москве салюты в честь Дня Победы, 9 мая, пройдут в 22.00 на 36 площадках.

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