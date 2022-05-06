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В МЭА заявили о первом мировом глобальном энергетическом кризисе

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Фото: Global Look Press/dpa/Sina Schuldt
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Мир впервые столкнулся с глобальным энергетическим кризисом, и санкции против России, как и ответные меры на них, будут иметь для энергетического рынка еще большие последствия. Об этом заявил в пятницу, 6 мая, директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

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Бироль вспомнил о большом нефтяном кризисе 1970-х годов, который принес ощутимые последствия для экономики в виде мировой инфляции.

«Но это была только нефть. Давайте помнить, что Россия является экспортером нефти номер один в мире и экспортером природного газа номер один в мире, а также крупным игроком на рынке материалов, которые использует энергетический сектор», — сказал Бироль на брифинге в Вене.

Поэтому политические решения Кремля, которые поступают в ответ на санкционную политику западных стран, окажут влияние на весь энергетический рынок мира, считает специалист.

Ранее в этот день ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович заявил «Известиям», что в случае введения Евросоюзом полного запрета на импорт российской нефти через девять месяцев европейской экономике не избежать стресса, несмотря на то, что за этот период можно что-то подготовить. Вопрос в том, будет ли ЕС жестко соблюдать это эмбарго.

В пятницу еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони рассказал в интервью газете Il Messaggero, что ЕС через девять месяцев полностью запретит поставки нефти из России. Он отметил, что более короткие сроки негативно повлияли бы на мировые цены на черное золото, что противоречит целям ЕС. Джентилони полагает, что «это решение будет иметь воздействие на европейскую экономику, но больше ударит по российской».

4 мая сообщалось, что Европейская комиссия готовится представить новый, уже шестой по счету пакет санкций против Российской Федерации. Среди прочего в нем предлагается полностью запретить импорт российской нефти, доставляемой по морю и по трубопроводам, а также неочищенной и очищенной нефти.

21 апреля сообщалось, что Украина лоббирует сокращение энергопоставок из РФ по «Северному потоку – 1» среди своих партнеров в Европе и предлагает заместить их поставками через украинскую ГТС.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России. Судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. По его мнению, антироссийские санкции могут привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза и США.

7 апреля журналист Бредли Бланкеншип в своем материале для Global Times сообщил, что антироссийские санкции Запада не сокрушили экономику России и не ввергли в изоляцию от глобальной экономической системы. Сектор энергетики продолжает быть прибыльным для РФ, что объясняется зависимостью ЕС от поставок нефти и газа из страны. При этом указывается на то, что США хотят усилить свое влияние в Европе, заменив российские энергоносители на свои.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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