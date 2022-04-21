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Reuters раскрыло попытки Киева усилить свое влияние посредством поставок газа

Reuters: Украина предлагает заместить поставки газа из РФ по «Северному потоку» поставками через украинскую ГТС
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Украина лоббирует сокращение энергопоставок из РФ по «Северному потоку—1» среди своих партнеров в Европе и предлагает заместить их поставками через украинскую ГТС. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает Reuters, ссылаясь на источники в сфере энергетики.

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По информации агентства, таким способом Киев хочет усилить свою позицию на переговорах с Москвой. Транзит газа через украинскую территорию позволил бы стране собирать больше платежей, которые могли бы пойти на финансирование обороны.

«Россия должна зависеть от того, будем ли мы транспортировать газ из России в Европу. Это то, что мы можем использовать в наших переговорах с ними, и Европа в этом может помочь», — подчеркнула директор по международным связям «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. По его мнению, антироссийские санкции могут привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза и США.

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что в Европе с наступлением весны началась перестройка работы всей газовой отрасли и из-за возросшей выработки электроэнергии из возобновляемых источников, а также снижения цены на газ на спотовом рынке, импортеры начали сокращать отбор российского газа через Украину.

23 марта Путин заявил на совещании с правительством, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. После этого некоторые государства Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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