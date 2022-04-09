Заявки покупателей ЕС на прокачку газа через Украину начали снижаться

В Европе с наступлением весны началась перестройка работы всей газовой отрасли, и из-за возросшей выработки электроэнергии из возобновляемых источников, а также снижения цены на газ на спотовом рынке импортеры начали сокращать отбор российского газа через Украину. Об этом свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины» от 9 апреля.

Так, номинация на прокачку российского газа в Европу в субботу составляет 79,5 млн куб. м, хотя еще на 8 апреля в заявке было указано 91,2 млн куб. м, а в заявке на 7 апреля запрошено 105,7 млн куб. м.

Рост температуры воздуха и сокращение объема потребления газа позволяет импортерам оптимизировать объемы потребления в зависимости от его стоимости. После почти недели работы с результатом нетто-отбора 6 и 7 апреля европейские подземные хранилища газа (ПХГ) смогли показать небольшой рост уровня запасов (на сегодня он составляет 26,26%, рост за сутки — 0,18 процентных пункта).

По биржевому индексу «Газпрома», к которому привязана около половины экспорта газа, его стоимость в апреле составляет около $1400 за тысячу кубометров. На спотовом рынке газ сейчас стоит $1157 за тысячу кубометров. Поэтому покупатели увеличивают закупки на споте, сокращая отбор по рекордно дорогим долгосрочным контрактам. Этим в частности объясняется рост реверсных поставок из Германии в Польшу по газопроводу «Ямал-Европа».

Напомним, с апреля для недружественных стран действует введенный указом президента РФ новый порядок оплаты поставок российского газа с обязательной конвертацией валюты контрактов в рубли.

Ранее 8 апреля сообщалось, что пять европейских государств возмутились возможностью введения эмбарго на российские энергоносители. «Бунт» в Евросоюзе возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающий, что такой запрет убьет страну. Кроме того, эмбарго на нефть и газ из России беспокоит Италию, Австрию, Нидерланды, которые опасаются экономического хаоса, и начинают вызывать серьезные опасения у Германии.

Накануне, 5 апреля, в Еврокомиссии (ЕК) объявили о пятом пакете санкций против России. Как уточнил замглавы ЕК Валдис Домбровскис, новый пакет ограничений будет направлен против сфер торговли, транспорта и энергетики.

2 апреля министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек предрек смерть процветанию Германии в случае эмбарго на поставки энергоносителей из России. По его словам, в стране отсутствует инфраструктура для импорта газа и нефти другими способами.