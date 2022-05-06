Эксперт предрек стресс для ЕС в случае эмбарго на нефть из РФ через 9 месяцев

В случае введения Евросоюзом полного запрета на импорт российской нефти через девять месяцев стресса для европейской экономики не избежать, несмотря на то, что за этот период можно что-то подготовить. Вопрос в том, будет ли ЕС жестко соблюдать это эмбарго. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович в пятницу, 6 мая.

Ранее в этот же день еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони рассказал в интервью газете Il Messaggero, что ЕС через девять месяцев полностью запретит поставки нефти из России. Он отметил, что более короткие сроки негативно повлияли бы на мировые цены на черное золото, что противоречит целям ЕС. Джентилони полагает, что «это решение будет иметь воздействие на европейскую экономику, но больше ударит по российской».

Вопрос, будут ли европейцы закрывать глаза на попытки России обойти это эмбарго — например, продавать нефть в смеси, сказал Митрахович. Он отметил, что, например, Иран активно использовал «серые» схемы, поэтому продажи черного золота и санкции не убили нефтяную промышленность этой страны.

Эксперт допустил возможность прерывания поставок газа из РФ в ЕС, если Еврокомиссия займет жесткую позицию и не разрешит странам Евросоюза покупать энергоресурс за рубли. В этом случае есть риск, что через девять месяцев у европейцев не будет ни газа, ни нефти и нефтепродуктов, ни угля, считает специалист. Он напомнил, что ЕС перестанет закупать газ в России с августа 2022 года.

«Без угля, газа и нефти будет сильнейший стресс для европейской экономики, что станет огромным вызовом для ЕК, многие будут показывать пальцем и говорить, что, может быть, Европейская комиссия плохо справляется с этой ситуацией. Поэтому негативного влияния от эмбарго Европе не избежать», — констатировал Митрахович.

По его словам, российская экономика тоже пострадает: теневые схемы позволят переправить часть экспорта, но не полностью, трубы в Китай надо строить, своих танкеров у РФ нет. Однако опыт Тегерана показывает, что санкции полностью не убивают нефтянку, подчеркнул энергетик.

Ранее в пятницу стало известно, что в Евросоюзе есть страны, которые выступают против нефтяного эмбарго в отношении РФ, поскольку у них давние стабильные отношения с Москвой в энергетической сфере. В частности, об этом «Известиям» заявил депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик. Он предположил, «что консенсуса в этом вопросе не будет».

Кроме того, премьер Венгрии Виктор Орбан назвал красной линией для страны санкции ЕС в отношении энергетического сектора России.

Накануне немецкое издание Spiegel сообщило, что Евросоюз угрожает ввести санкции в отношении государств и компаний, которые поддерживают партнерские отношения с Москвой, тем самым подрывая запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу.

4 мая сообщалось, что Европейская комиссия готовится представить новый, уже шестой по счету пакет санкций против Российской Федерации. Предлагается запретить импорт российской нефти, отключить Сбербанк от системы платежей SWIFT, а также запретить в ЕС вещание трех государственных телеканалов России.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных, о которых сообщили обратившиеся к Москве за помощью власти республик Донбасса.

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