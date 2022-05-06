Россиянам рассказали о доступных сезонных вакансиях

С наступлением тепла на рынке труда появились вакансии, которые доступны соискателям только определенный период в году. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Работа.ру» 6 мая.

Популярными стали предложения для специалистов сельского хозяйства. Так, в Липецкой области ищут разнорабочего на сортировку топинамбура. От потенциального сотрудника требуются внимательность, ответственность и умение работать в команде. В Курскую область, в свою очередь, требуется овощевод на работу в теплицах с томатами и клубникой. Вакансия актуальна в селе Кунье с апреля по октябрь.

Работники детских лагерей также не остались без внимания. Как пишет «Газета.Ru», вожатых, поваров и представителей других профессий ждут в детских здравницах Раменского и Ленинградской области. Требуются опыт работы с детьми, ответственность и пройденная медкомиссия.

В Сергиевом Посаде ищут инструктора со спортивной подготовкой в веревочный парк. А в зоопарке в Новосибирске примут на работу оператора аттракционов для посетителей.

Ранее, 4 мая, глава Минтруда Антон Котяков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что порядка 98 тыс. россиян сейчас находятся в простое без работы, еще порядка 110 тыс. — в формате неполной занятости. При этом министр подчеркнул, что ситуация на рынке труда является достаточно стабильной.

До этого, 3 мая, сервис «Работа.ру» назвал самые высокооплачиваемые профессии в мае в Москве. В топ вошли зубной техник (до 350 тыс. рублей в частной клинике), экономка (от 300 тыс. рублей) и автослесарь-моторист (до 200 тыс. рублей).