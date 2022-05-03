Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве в мае

Зубной техник, экономка и автослесарь вошли в топ высокооплачиваемых профессий в мае в Москве. Это следует из рейтинга, составленного сервисом «Работа.ру» и опубликованного 3 мая.

Так, зарплату до 350 тыс. рублей предлагают зубному технику в частной лаборатории. В обязанности специалиста входит изготовление несъемных конструкций, работа с винирами и цирконом.

Оплату от 300 тыс. рублей может получить экономка. Она должна жить в семье работодателя, заниматься шопингом по заказу и электронным гардеробом.

Программист и главный инженер-конструктор на производстве автоприцепов могут рассчитывать на зарплату около 250 тыс. рублей. Чуть меньше — до 220 тыс. рублей — готовы платить бизнес-аналитику. Менеджер по продажам металлопроката может получать до 200 тыс. рублей, как и автослесарь-моторист.

Самой высокооплачиваемой вакансией апреля в Москве стала позиция стоматолога-ортопеда, заработок специалиста составляет около 500 тыс. рублей. В топ высокооплачиваемых позиций также вошла вакансия руководителя по управлению организационными изменениями с зарплатой в 300 тыс. рублей.

15 марта эксперты Университета-2035 рассказали о наиболее востребованных специалистах в будущем. Отмечалось, что в условиях западных санкций и импортозамещения в ближайшие годы на российском рынке труда будут нужны специалисты в сфере IT-технологий, пищевого производства, логистики, строительства, радиоэлектроники и фармацевтики.