Прямой эфир

Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве в мае

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зубной техник, экономка и автослесарь вошли в топ высокооплачиваемых профессий в мае в Москве. Это следует из рейтинга, составленного сервисом «Работа.ру» и опубликованного 3 мая.

Была бы охота: где найти подработку или единственный источник дохода
Эксперты назвали лайфхаки для студентов, мам в декрете и пенсионеров

Так, зарплату до 350 тыс. рублей предлагают зубному технику в частной лаборатории. В обязанности специалиста входит изготовление несъемных конструкций, работа с винирами и цирконом.

Оплату от 300 тыс. рублей может получить экономка. Она должна жить в семье работодателя, заниматься шопингом по заказу и электронным гардеробом.

Программист и главный инженер-конструктор на производстве автоприцепов могут рассчитывать на зарплату около 250 тыс. рублей. Чуть меньше — до 220 тыс. рублей — готовы платить бизнес-аналитику. Менеджер по продажам металлопроката может получать до 200 тыс. рублей, как и автослесарь-моторист.

Самой высокооплачиваемой вакансией апреля в Москве стала позиция стоматолога-ортопеда, заработок специалиста составляет около 500 тыс. рублей. В топ высокооплачиваемых позиций также вошла вакансия руководителя по управлению организационными изменениями с зарплатой в 300 тыс. рублей.

15 марта эксперты Университета-2035 рассказали о наиболее востребованных специалистах в будущем. Отмечалось, что в условиях западных санкций и импортозамещения в ближайшие годы на российском рынке труда будут нужны специалисты в сфере IT-технологий, пищевого производства, логистики, строительства, радиоэлектроники и фармацевтики.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022