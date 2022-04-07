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Вакансия стоматолога‑ортопеда стала самой высокооплачиваемой в Москве в апреле

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Самой высокооплачиваемой вакансией апреля в Москве стала позиция стоматолога-ортопеда, заработок специалиста составляет около 500 тыс. рублей. Об этом в четверг, 7 апреля, свидетельствуют данные сервиса по поиску работы SuperJob.

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В Москве в топ высокооплачиваемых позиций также вошла вакансия руководителя по управлению организационными изменениями с зарплатой в 300 тыс. рублей.

Также в перечне самых востребованных и высокооплачиваемых специалистов во всех городах России присутствуют программисты. Их зарплата может достигать 150-300 тыс. рублей.

4 апреля сообщалось, что сервис «Работа.ру» составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве, в который вошли монтажник кондиционеров, няня и коммерческий директор. Согласно данным сервиса, ведущему специалисту по работе с клиентами в агентстве недвижимости работодатели готовы платить в апреле до 550 тыс. рублей.

Отмечается также, что столичный монтажник кондиционеров может зарабатывать до 350 тыс. рублей в месяц с условием наличия у специалиста профессионального инструмента. Работодатель ждет от него ответственности, пунктуальности и исполнительности.

25 марта в компании HeadHunter составили отчет, согласно которому на рынке вакансий в России самый высокий уровень конкуренции в настоящее время наблюдается в сфере юриспруденции, а самый низкий — в консультировании. Отмечается, что топ-5 по уровню конкуренции за трудоустройство сейчас составляют юристы, находящиеся в начале карьеры.

Ранее, 19 марта, опрос сервиса «Работа.ру» также выявил, что большая часть сменивших профессию россиян, которые занимаются активным поиском новой работы, хотят получить трудоустройство в сфере IT-технологий. Об этом заявили 12% соискателей.

15 марта эксперты Университета-2035 рассказали о наиболее востребованных специалистах в будущем. Отмечается, что в условиях западных санкций и импортозамещения в ближайшие годы на российском рынке труда будут нужны специалисты в сфере IT-технологий, пищевого производства, логистики, строительства, радиоэлектроники и фармацевтики.

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