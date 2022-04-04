Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в апреле

Сервис «Работа.ру» составил апрельский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве, в который вошли монтажник кондиционеров, няня и коммерческий директор. Об этом сообщает в понедельник, 4 апреля, «РИА Новости».

Согласно рейтингу, ведущему специалисту по работе с клиентами в агентстве недвижимости работодатели готовы платить в апреле платить до 550 тыс. рублей. При этом итоговый заработок специалиста будет складываться из оклада и процента с продаж.

Отмечается также, что столичный монтажник кондиционеров может зарабатывать до 350 тыс. рублей в месяц с условием наличия у специалиста профессионального инструмента. Работодатель ждет от него ответственности, пунктуальности и исполнительности.

Доход до 300 тыс. рублей предлагают помощнику руководителя в крупной холдинговой компании. Для трудоустройства необходимо высшее образование, опыт работы на аналогичной должности, знание английского языка, а также навык работы с большим объемом информации.

Зарплату до 250 тысяч рублей предлагают коммерческому директору в компании, специализирующейся на продаже профессиональной косметики. Размер оплаты труда будет складываться из оклада и бонусов за выполнение KPI. При отклике на вакансию важно предоставить сопроводительное письмо.

Аналогичный заработок ждет няню-гувернантку трехлетнего ребенка. Ей придеся взять на себя обязанности врача-педиатра, поддерживать чистоту в детской комнате, а также сопровождать ребенка в детские учреждения, на отдых, проводить развивающие занятия.

25 марта в компания HeadHunter составили отчет, согласно которому на рынке вакансий в России самый высокий уровень конкуренции в настоящее время наблюдается в сфере юриспруденции, а самый низкий — в консультировании. Отмечается, что топ-5 по уровню конкуренции за трудоустройство сейчас составляют юристы, находящиеся в начале карьеры.

Ранее, 19 марта, опрос сервиса «Работа.ру» также выявил, что большая часть сменивших профессию россиян, которые занимаются активным поиском новой работы, хотят получить трудоустройство в сфере IT-технологий. Об этом заявили 12% соискателей.

15 марта эксперты Университета-2035 рассказали о наиболее востребованных специалистах в будущем. Отмечается, что в условиях западных санкций и импортозамещения в ближайшие годы на российском рынке труда будут нужны специалисты в сфере IT-технологий, пищевого производства, логистики, строительства, радиоэлектроники и фармацевтики.