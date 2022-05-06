В МИД РФ исключили применение ядерного оружия в ходе спецоперации

Россия не собирается применять ядерное оружие в ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«Сценарии возможного применения нами ядерного оружия четко прописаны в российских доктринальных документах. Они неприменимы к реализации задач, поставленных в ходе спецоперации», — сказал он на брифинге.

1 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные журналисты исказили его заявление о ядерной войне. По его словам, такое перевирание не делает чести западной журналистике. Главе российского МИДа в интервью итальянской телекомпании Mediaset задали вопрос, где было отмечено, что после его «заявления о возможности ядерной, третьей мировой войны весь мир задает себе вопрос — это реальный риск?»

30 апреля директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Россия призывает другие страны придерживаться логики о предотвращении ядерной войны. Ермаков отметил, что сейчас США, Франция и Великобритания всё больше отдаляются от принципов недопустимости конфликта между ядерными странами, «а с ней и всё НАТО, позиционирующее себя ядерным альянсом».

До этого, 19 апреля, Лавров также заявлял, что Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия. Он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской Народных Республик».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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