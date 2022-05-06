Прямой эфир
Мир
Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов в Краматорске
Мир
МИД РФ рассказал о стагнации в переговорах с Украиной
Экономика
Минэкономразвития назвало цель вводящих санкции против России стран
Экономика
Депутат Госдумы назвала причины предлагаемой индексации пенсий
Политика
В Госдуме посоветовали странам ЕС выйти из союза для сохранения суверенитета
Мир
Постпред Индии в ООН ответил на призыв Нидерландов уважать устав организации
Экономика
В ЦБ сообщили о штатной работе сервисов платежной системы банка
Мир
Россиянку Сапегу приговорили к шести годам колонии в Белоруссии
Мир
Курс юаня к доллару достиг минимального показателя с 2020 года
Мир
Экс-глава Пентагона указал на желание Трампа нанести ракетные удары по Мексике
Общество
Юрист предостерег от уловки мошенников в преддверии Дня Победы
Сюжет:

В МИД РФ исключили применение ядерного оружия в ходе спецоперации

0
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не собирается применять ядерное оружие в ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«Сценарии возможного применения нами ядерного оружия четко прописаны в российских доктринальных документах. Они неприменимы к реализации задач, поставленных в ходе спецоперации», — сказал он на брифинге.

1 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные журналисты исказили его заявление о ядерной войне. По его словам, такое перевирание не делает чести западной журналистике. Главе российского МИДа в интервью итальянской телекомпании Mediaset задали вопрос, где было отмечено, что после его «заявления о возможности ядерной, третьей мировой войны весь мир задает себе вопрос — это реальный риск?»

Хроники безумия: Киев захотел обзавестись атомным оружием
Зеленский пригрозил выходом из Будапештского меморандума

30 апреля директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Россия призывает другие страны придерживаться логики о предотвращении ядерной войны. Ермаков отметил, что сейчас США, Франция и Великобритания всё больше отдаляются от принципов недопустимости конфликта между ядерными странами, «а с ней и всё НАТО, позиционирующее себя ядерным альянсом».

До этого, 19 апреля, Лавров также заявлял, что Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия. Он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской Народных Республик».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022