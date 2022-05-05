Политолог оценил возможность контрнаступления украинской армии в июле

Украинская армия может предпринять ряд контрнаступлений, если Вооруженные силы России не предотвратят поступление западного вооружения на Украину. Такое мнение в беседе с «Известиями» 5 мая выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

Так он прокомментировал заявление советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о возможности контрнаступления украинских войск в начале июля.

«Определенные основания для оптимизма у Арестовича есть — это объявленные масштабные поставки тяжелой техники в рамках ленд-лиза со стороны США, Британии, Франции, Германии, а также боеприпасов. Если российская армия, генштаб, разведка, военно-космические силы не предотвратят поступление этих вооружений на восток Украины, украинская армия может принять ряд контрнаступлений», — отметил эксперт.

По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) вряд ли полностью изменят ход кампании, однако они намерены существенно нарастить потери с обеих сторон и затянуть конфликт. Чтобы этого избежать, следует уничтожить все эти вооружения еще на пути к украинской армии.

«И все транспортные пути коммуникации, мосты, всё, что возможно, должно быть уничтожено с помощью военно-космических сил, наших ракетных войск и всех остальных», — подчеркнул Безпалько.

При этом он указал на основания полагать, что поставляемыми Украине вооружениями будут управлять не украинские военные, а переодетые в форму ВСУ солдаты и офицеры НАТО.

«В этом случае месяца достаточно много, если отсчитывать от сегодняшнего числа — это почти два месяца, это много. Это означает, что они хотят накопить значительное количество этой техники, этих вооружений, боеприпасов, переформировать несколько частей или несколько бригад и бросить их в мясорубку войны», — считает политолог.

Как отметил Безпалько, России следует тщательно следить за подобного рода высказываниями, чтобы «обрушить логистику, коммуникации и все эти вооружения не допустить на линию фронта».

Соответствующее заявление Арестович сделал ранее в четверг. По его словам, контрнаступление ВСУ в начале июля возможно в случае получения большого количества оружия от стран Запада.

Также 5 мая член палаты представителей США Джейсон Кроу заявил, что Киев запросил у Вашингтона противокорабельные ракеты, беспилотники и реактивные системы залпового огня. По его словам, «список пожеланий» украинский лидер Владимир Зеленский передал американским депутатам, посетившим Киев в минувшие выходные.

29 апреля стало известно, что палата представителей конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. 6 апреля законопроект был одобрен сенатом конгресса США. Теперь он поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.

Москва неоднократно призывала Запад прекратить милитаризацию Украины и предупреждала о негативных последствиях таких поставок. Так, 28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам. Как отмечал 25 марта посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, поставка вооружения Киеву «не способствует поиску дипломатического решения».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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