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Украина запросила у США противокорабельные ракеты и беспилотники

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Фото: commons.wikimedia.org/Patrick Pelletier
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Украина запросила у США противокорабельные ракеты, беспилотники и реактивные системы залпового огня. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил член палаты представителей Штатов Джейсон Кроу.

Спецоперация в Донбассе 5 мая. Текстовая трансляция
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«Им нужны противокорабельные ракеты наземного базирования, «Гарпун» или что-то подобное, потому что одной из самых больших проблем, с которыми они сталкиваются сейчас, является экспорт продуктов питания», — рассказал Кроу телеканалу NBC.

По его словам, «список пожеланий» президент Украины Владимир Зеленский передал американским депутатам, посетившим Киев в минувшие выходные. Запрос глава украинского государства просил передать напрямую американскому коллеге Джо Байдену.

29 апреля Джен Псаки заявила, что Байден может выделить Украине вооружений еще только на $250 млн, так как для расширения поставок конгресс должен санкционировать дополнительное финансирование.

В тот же день стало известно, что палата представителей конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. 6 апреля законопроект был одобрен сенатом конгресса США. Теперь он поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

До этого, 25 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин заявили, что стране будет предоставлена военная помощь общей стоимостью около $465 млн.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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