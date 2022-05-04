Журналист Соловьев посетил Мариуполь и встретился с главой ДНР

Российский журналист Владимир Соловьев посетил Мариуполь и встретился с главой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным, передает во вторник, 3 мая, пресс-служба проекта «Соловьев.Live».

Соловьев и Пушилин осмотрели город, посетили завод Ильича, морской порт Мариуполя. Они также пообщались с местными жителями и российскими военнослужащими.

3 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что гуманитарный коридор для жителей Мариуполя открывается каждый день. По указанному гумкоридору мариупольцы могут выехать как на территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), так и в «подконтрольные киевским властям районы».

16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал об освобождении Мариуполя от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка «Азов» (запрещенное в РФ украинское националистическое военное формирование). Остатки группировки заблокированы на территории завода «Азовсталь».

С территории комбината продолжается эвакуация мирного населения. 2 мая в Минобороны заявили, что за последние дни с территории завода удалось эвакуировать 126 человек.

1 мая мужчина, который смог покинуть завод, заявил, что на территории предприятия остаются минимум 300 мирных жителей. Он рассказал: гражданские не знали о том, что им предоставлялись зеленые коридоры, поскольку находились в бомбоубежище без связи. Таким образом, они пропустили три гумкоридора.

21 апреля президент РФ Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».