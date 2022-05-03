Состоялись телефонные переговоры Путина и Макрона

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вторник, 3 мая, провели телефонные переговоры. Как сообщил телеканал BFM TV, беседа продолжалась более двух часов.

Диалог двух лидеров ранее в этот день анонсировали представитель Кремля Дмитрий Песков и Елисейский дворец.

Макрон и Путин не проводили переговоров с момента событий в украинской Буче.

До этого, 13 апреля, Макрон заявил, что планирует провести очередные телефонные переговоры с Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Макрон сообщил, что, по его мнению, Путин уважает Францию и выделяет ее среди западных стран.

8 апреля Макрон назвал своим долгом продолжение переговоров с Путиным. По его словам, Франция с самого начала спецоперации по защите Донбасса не проявляла ни наивности, ни снисходительности по отношению к РФ. Кроме того, французский президент заявил, что Париж готов стать гарантом безопасности Украины, когда будет достигнуто мирное соглашение.

7 марта президент Франции заявил, что необходимо уважительно относиться к России и российскому народу. По его словам, без участия РФ в создании «масштабной архитектуры безопасности» европейского континента нельзя будет построить прочный мир. Макрон подчеркнул, что к этому «обязывают история и география».

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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