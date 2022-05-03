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Песков анонсировал телефонные переговоры Путина и Макрона

Песков: Путин и Макрон проведут телефонные переговоры 3 мая
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вторник, 3 мая, проведут телефонные переговоры. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да. Такие планы есть», — сказал он «Интерфаксу».

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Ранее в этот день беседу двух лидеров анонсировал Елисейский дворец. Предполагалось, что президенты созвонятся в 13:00 мск, однако по состоянию на 14:00 мск о состоявшихся переговорах объявлено не было.

13 апреля Макрон заявил, что планирует провести очередные телефонные переговоры с Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

8 апреля французский президент назвал своим долгом продолжение переговоров с Путиным на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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